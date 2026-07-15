Юрий Ильинов ВС РФ сломали хребет обороне ВСУ: основные силы бежали из Красного Лимана Украинские подразделения оставили свои ключевые позиции в Красном Лимане и отступили под натиском российских сил. В черте города всё ещё скрываются разрозненные группы противника, пытающиеся затеряться среди мирного населения. Обстановка на Краснолиманском участке фронта существенно изменилась в пользу российских сил. Согласно данным, которые предоставил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Кортес», организованное сопротивление противника в городе фактически сломлено. Основная часть украинских формирований покинула населённый пункт, оставив после себя лишь разрозненные очаги сопротивления. По словам офицера, в жилом секторе ещё могут находиться одиночные группы по два-три человека. Оставшиеся солдаты ВСУ деморализованы и не имеют чёткого плана действий, зачастую пытаясь слиться с местными жителями, чтобы избежать обнаружения. Это требует от российской разведки предельной концентрации: каждый дом необходимо тщательно проверять, а информацию — скрупулёзно фильтровать перед отправкой в штаб. Особое внимание в ходе операции было уделено борьбе за господство в воздухе. Красный Лиман был плотно прикрыт стационарными станциями радиоэлектронной борьбы, а на дорогах дежурили «дроны-ждуны» — беспилотники, находящиеся в режиме ожидания для атаки на технику или пехоту. Разведчикам удалось вскрыть и уничтожить восемь таких засад. После ликвидации угрозы российские операторы БПЛА получили возможность свободно перемещаться в воздушном пространстве, обеспечивая безопасный пролёт из одной точки в другую. Говоря о причинах успеха и моральном духе бойцов, «Кортес» подчеркнул: «У противника ничего не получится. У них нет такой мотивации, какая есть мотивация у нас. У них бизнес, у них наёмники. А у нас идея, у нас понимание, у нас история». Офицер отметил, что для его подчинённых выполнение боевых задач давно перестало быть просто работой, превратившись в жизненный приоритет. Именно идеологическая убеждённость и знание своей истории, по мнению начальника разведки, дают российским военным неоспоримое преимущество перед наёмниками, воюющими на стороне Киева. Сейчас российские подразделения продолжают планомерную работу по окончательной зачистке территории, используя преимущество в воздухе и данные, полученные в ходе разведывательных вылетов. Ситуация в городе остаётся под контролем группировки «Запад». Несмотря на попытки отдельных групп противника закрепиться в руинах или частном секторе, отсутствие централизованного управления и нехватка средств РЭБ лишают их возможности организовать эффективную оборону. Российские артиллеристы и разведчики продолжают действовать в тесной связке, оперативно выявляя любые перемещения врага на окраинах и внутри городских кварталов. Ранее ИА «Военные страницы» писало, что российские войска усилили наступление в районе Купянска и продвинулись на обоих берегах реки Оскол. Украинские подразделения почти полностью оставили позиции на восточном берегу. Также они постепенно отходят из городской застройки. По оценке военного эксперта Валерия Ширяева, плацдарм ВСУ восточнее Оскола практически исчез в России жёстко высказались об истинных намерениях НАТО по Украине

Юрий Ильинов Запоздалые удары по Одессе не принесли облегчения Крыму. Украина продолжает бить по ТЭС Украинские дроны минувшей ночью прорвали ПВО и устроили пожар на крыше главного корпуса Балаклавской ТЭС – одной из двух электростанций, построенных Россией в Крыму после 2014 года для обеспечения независимости полуострова от Украины. Вражеские БПЛА уже привычно (как и в случае атаки на офис «Алмаз Антей») шли один за одним, не давая МЧС начать тушение, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Украинские дроны минувшей ночью прорвали ПВО и устроили пожар на крыше главного корпуса Балаклавской... Сейчас часть Севастополя осталась без света, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Кстати, ровно месяц назад, 14 июня, Развожаев обещал, что «всевластие» украинских дронов будет прекращено «в самое ближайшее время». Очевидно, что этого не произошло. Ночью вражеские дроны, запускавшиеся из-под Одессы и из Николаевской области, также летели на Керчь и побережье Краснодарского края. С утра возобновился налёт на Таврическую ТЭС под Симферополем – вторую крупнейшую в Крыму. Это – и есть наглядный показатель эффективности запоздавших на годы ударов по портам Большой Одессы, о результатах которых в последние дни отчитывается военное ведомство, скрупулезно перечисляя поражения сухогрузов, резервуаров с топливом, складов ракет и доков для БЭКов. Без ответа остаётся вопрос: кто и почему позволял Украине годами осуществлять работу портов, доставку и накопление боеприпасов, которые теперь убивают граждан России и уничтожают имущество?