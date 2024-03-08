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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о массовом завале лыжниц: «Это преступление, и люди должны ответить по закону. Кто проводит такие соревнования? Козлы и придурки»

Сегодня во время лыжного масс-старта девушек произошел массовый завал. Некоторые участницы гонки получили травмы.

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