Чонгуку тяжело в армии: «Видел во сне Тэхена. Он отвернулся. Хотелось плакать»

Жизнь парней из BTS в армии только начинается, поэтому все больше инсайдеров хотят попасть в гущу событий и узнать, как же складываются отношения знаменитостей с новыми коллегами, принимают ли их в обществе и удается ли им влиться в ряды молодых бойцов, привыкнуть к деятельности, о которой ранее они ничего не знали? Давайте скорее прочтем новый пост инсайдера о парнях! «Ви неплохо акклиматизировался.
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