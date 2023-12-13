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  • Владимир
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    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Чонгуку тяжело в армии: «Видел во сне Тэхена. Он отвернулся. Хотелось плакать»

Чонгуку тяжело в армии: «Видел во сне Тэхена. Он отвернулся. Хотелось плакать»

Жизнь парней из BTS в армии только начинается, поэтому все больше инсайдеров хотят попасть в гущу событий и узнать, как же складываются отношения знаменитостей с новыми коллегами, принимают ли их в обществе и удается ли им влиться в ряды молодых бойцов, привыкнуть к деятельности, о которой ранее они ничего не знали? Давайте скорее прочтем новый пост инсайдера о парнях! «Ви неплохо акклиматизировался.

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