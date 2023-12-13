Чонгуку тяжело в армии: «Видел во сне Тэхена. Он отвернулся. Хотелось плакать»

Жизнь парней из BTS в армии только начинается, поэтому все больше инсайдеров хотят попасть в гущу событий и узнать, как же складываются отношения знаменитостей с новыми коллегами, принимают ли их в обществе и удается ли им влиться в ряды молодых бойцов, привыкнуть к деятельности, о которой ранее они ничего не знали? Давайте скорее прочтем новый пост инсайдера о парнях! «Ви неплохо акклиматизировался.