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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Константин Ивлев получил перелом по дороге на каток

Шеф-повар Константин Ивлев обидно сломал руку. О своей травме шеф сообщил поклонникам в соцсетях. Вечером 7 декабря известный шеф-повар Константин Ивлев выложил в социальные сети несколько роликов, из которых можно понять, что он сломал правую руку.

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