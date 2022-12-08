Константин Ивлев получил перелом по дороге на каток

Шеф-повар Константин Ивлев обидно сломал руку. О своей травме шеф сообщил поклонникам в соцсетях. Вечером 7 декабря известный шеф-повар Константин Ивлев выложил в социальные сети несколько роликов, из которых можно понять, что он сломал правую руку.