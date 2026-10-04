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Калужские новости

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«Калужские ракеты» начали сезон победой над «Динамо-576»

«Калужские ракеты» начали сезон победой над «Динамо-576»

Молодёжный состав ХК «Калуга» — «Калужские ракеты» начал сезон с победы 2:0 над клубом «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, оба гола забил Алексей Ушенин.

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