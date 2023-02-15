Для жителей Алтуфьевского открылся курс по планированию карьеры

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыЦентр развития карьеры и личностного роста инновационно-образовательного комплекса «Техноград» приглашает жителей Алтуфьевского района поучаствовать в новом бесплатном проекте «Азбука карьеры».