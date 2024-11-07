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Суд отменил приговор супругам Воропаевым, которые довели ребенка до суицида

Суд отменил приговор супругам Воропаевым, которые довели ребенка до суицида

Приговор, который был вынесен супругам Воропаевым за доведение несовершеннолетнего до самоубийства, отменен.

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