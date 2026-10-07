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ladyTravel Club

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Boeing 777 American Airlines сел в Нью-Йорке из-за поломки туалетов

Из восьми уборных на Boeing 777 работали только две, после стоянки рейс продолжился в Даллас.

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