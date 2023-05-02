Байден на приеме в честь Ураза-байрама посоветовал заткнуться гостю, пытавшемуся рассказать главе США о первом судье-мусульманине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе приема в честь праздника Ураза-байрам рекомендовал заткнуться гостю, пытавшемуся поведать американском лидеру о первом судье-мусульманине.
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