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Новый космический двигатель превзошёл гидразиновые аналоги: Rubicon завершила огневые испытания Velox

Новый космический двигатель превзошёл гидразиновые аналоги: Rubicon завершила огневые испытания Velox

5-ньютонный двигатель на нетоксичном топливе ASCENT переходит в серийное производство после испытаний с рекордным для своего класса ресурсом почти 14 кг топливаАмериканская Rubicon Space Systems завершила серию огневых испытаний двигателя Velox тягой 5 Н, работающего на топливе ASCENT (Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic Propellant — перспективное нетоксичное топливо для космических аппаратов).

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