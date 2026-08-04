Новый космический двигатель превзошёл гидразиновые аналоги: Rubicon завершила огневые испытания Velox

5-ньютонный двигатель на нетоксичном топливе ASCENT переходит в серийное производство после испытаний с рекордным для своего класса ресурсом почти 14 кг топливаАмериканская Rubicon Space Systems завершила серию огневых испытаний двигателя Velox тягой 5 Н, работающего на топливе ASCENT (Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic Propellant — перспективное нетоксичное топливо для космических аппаратов).