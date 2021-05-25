Лидеры ЕС на саммите осудили «провокационные действия» России

Лидеры Евросоюза во время саммита в Брюсселе выразили осуждение «незаконных и провокационных действий России против Евросоюза и его членов», а также заявили о солидарности с Чехией и восточными партнерами, говорится в итоговом документе встречи.
Лидеры Евросоюза во время саммита в Брюсселе выразили осуждение «незаконных и провокационных действий России против Евросоюза и его членов», а также заявили о солидарности с Чехией и восточными партнерами, говорится в итоговом документе встречи.
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