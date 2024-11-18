РФ обязана объявить войну не только Украине, но и США Американские издания с мировым именем пишут, что администрация Байдена дала добро на применение американских дальнобойных ракет по "старой" территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Выруби белого": В школах России мигранты начали жуткий флешмоб - детали от депутата Матвеева
- Впервые с 2022 года ВС РФ неожиданно ворвались в Черниговскую область (ВИДЕО)
- Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?
Свежие комментарии