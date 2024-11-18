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Закон и Порядок

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  • Бобкина Татьяна
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Fox News: хитрый КГБшник — поведение Путина с американскими президентами возмутило США

Fox News: хитрый КГБшник — поведение Путина с американскими президентами возмутило США

РФ обязана объявить войну не только Украине, но и США Американские издания с мировым именем пишут, что администрация Байдена дала добро на применение американских дальнобойных ракет по "старой" территории России.

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