Der Spiegel: в Киеве есть люди, которые думают о создании ядерного оружия

На Украине есть люди, которые думают о создании ядерного оружия на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако такая перспектива кажется нереализуемой из-за отсутствия необходимых условий на территории республики.
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