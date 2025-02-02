Штаты и их союзники отстают от Поднебесной не только в производстве беспилотников и аккумуляторов. Они отстают во всех сферах производства, сокрушается известный экономист Ноа Смит

Китай доминирует в мировом производстве, тем самым меняя всю мировую экономику. Пока экономика Европы стагнирует и страдает от политической нерешительности, Пекин перенаправляет мировые торговые потоки в своих интересах.
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