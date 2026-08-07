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Пятый канал

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Подвиг каждый день: как в России спасают детей со спинальной мышечной атрофией

Подвиг каждый день: как в России спасают детей со спинальной мышечной атрофией

Ежедневные подвиги совершают и наши врачи. За годы работы президентского фонда «Круг Добра» российским докторам удалось спасти жизни без малого двух тысяч детей, которым поставили страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия.

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