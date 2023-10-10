Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

280 подписчиков

Бумаги Gamer Pakistan в ходе дебютных торгов на NYSE обвалились на 44%

Бумаги пакистанской компании Gamer Pakistan, занимающейся продвижением интерактивных киберспортивных мероприятий и маркетингом продуктов на стадии разработки, обвалились в ходе дебютных торгов на NYSE на 44%, пишет MarketWatch.

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