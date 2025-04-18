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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Что делать, чтобы мужчина тебя слышал, без слез, скандалов и истерик? 

Что делать, чтобы мужчина тебя слышал, без слез, скандалов и истерик? 

Что делать, чтобы мужчина тебя слышал, без слез, скандалов и истерик?  «Мой мужчина меня не слышит. Всякий раз, когда я пытаюсь донести до него что-то важное или объяснить, что я чувствую в моменты разногласий, он воспринимает это «в штыки» и как обвинение в его адрес, начинает спорить со мной ещё больше, доказывать свою правоту или отмахивается и всячески избегает дальнейших разговоров на волнующую тему .

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