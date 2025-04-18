Что делать, чтобы мужчина тебя слышал, без слез, скандалов и истерик? «Мой мужчина меня не слышит. Всякий раз, когда я пытаюсь донести до него что-то важное или объяснить, что я чувствую в моменты разногласий, он воспринимает это «в штыки» и как обвинение в его адрес, начинает спорить со мной ещё больше, доказывать свою правоту или отмахивается и всячески избегает дальнейших разговоров на волнующую тему .