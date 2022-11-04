За какие «полезные функции» не стоит переплачивать при покупке авто

Чем больше наворотов в автомобиле, тем выше цена, что закономерно. Но вот все ли дополнительные функции так необходимы или можно обойтись и без них? Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что многие из них не стоят того, чтобы за них переплачивать.