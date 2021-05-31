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Минкультуры Забайкалья проведёт благотворительные мероприятия для спасения музыканта (0+)

Минкультуры Забайкалья проведёт благотворительные мероприятия для спасения музыканта (0+)

Учреждения культуры в Забайкалье не отменят благотворительные мероприятия (0+) для помощи двухлетнему Косте Гепалову, теперь на концертах и спектаклях будут собирать средства 26-летнему читинскому музыканту Владимиру Казанджяну, сообщили ИА «Чита.

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