Минкультуры Забайкалья проведёт благотворительные мероприятия для спасения музыканта (0+)

Учреждения культуры в Забайкалье не отменят благотворительные мероприятия (0+) для помощи двухлетнему Косте Гепалову, теперь на концертах и спектаклях будут собирать средства 26-летнему читинскому музыканту Владимиру Казанджяну, сообщили ИА «Чита.