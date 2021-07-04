Происшествия

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Жители Смоленской области поверили лжесотрудникам банков

В дежурную часть МО МВД России «Гагаринский» обратился местный житель 1961 года рождения с заявлением по факту мошенничества.

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