Спецпосланник Келлог: США хотят разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что американское правительство нацелено уничтожить союз РФ с КНР, Ираном и КНДР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии