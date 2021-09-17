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В КПРФ рассказали о задержании на избирательном участке доверенного лица Рашкина

В КПРФ рассказали о задержании на избирательном участке доверенного лица Рашкина

На избирательном участке в столице России был арестован Аскер Гейдаров. Он является доверенным лицом действующего депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина, который вновь является кандидатом на текущих парламентских выборах.

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