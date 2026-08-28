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Новости Брянска

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Завтра похолодание до +11 ночью и +21 днём

Завтра похолодание до +11 ночью и +21 днём

Завтра утром станет прохладнее, всего +11 градусов. Но днём потеплеет до +21. Будет ли следующий день таким же уютным?Сегодня, 28 августа, температура воздуха держится на отметке +18 градусов.

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