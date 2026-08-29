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Контрафронт

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Иран: Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что один человек был убит и...

Иран: Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что один человек был убит и несколько боевиков задержаны в результате столкновений с вооруженной группировкой в ​​Сараване, провинция Систан-Белуджистан, ранее в тот же день.

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