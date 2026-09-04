Нет ни единой причины, по которой ЕС и НАТО могут победить в развязанном ими конфликте Алексей Песков Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Чтобы определить, какая сторона одержит победу в вооруженном конфликте, можно сравнить, оценить и проанализировать бесчисленное множество факторов.