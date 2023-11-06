Директор ИЗМИРАН: число магнитных бурь должно увеличиться в ближайшее время

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с RT рассказал, что могло стать причиной красного свечения, наблюдавшегося в некоторых регионах России в ночь с 5 на 6 ноября.