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RT Russia

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Директор ИЗМИРАН: число магнитных бурь должно увеличиться в ближайшее время

Директор ИЗМИРАН: число магнитных бурь должно увеличиться в ближайшее время

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с RT рассказал, что могло стать причиной красного свечения, наблюдавшегося в некоторых регионах России в ночь с 5 на 6 ноября.

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