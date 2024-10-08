На фестивале "Золотая осень" открылась выставка арт-тыкв

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков С 4 по 12 октября на площадке "Московских сезонов" на Тверской площади и рядом – в Столешниковом переулке – проходит выставка арт-тыкв в рамках фестиваля "Золотая осень", рассказали организаторы фестиваля.