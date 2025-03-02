Эрмитаж ответил на популярные вопросы о днях бесплатных посещений

Многие не сумели оформить билеты В День святой Екатерины, Международный день музеев и Международный женский день посетить Эрмитаж по бесплатному входному билету могут даже те, кто не относится к льготным категориям.
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