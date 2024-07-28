Суеверия, тренды стрижек и уход за волосами:будни парикмахера-стилиста

Не под одну гребёнку… Правда ли, что делать стрижку лучше на растущую луну, почему стоит отказаться от масел для волос и от чего зависят цены у разных мастеров? Обо всём этом нам рассказала парикмахер-стилист Ирина Соловьёва.
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