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Царьград

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"Бедные дети": Бородина унизила русских, но получила жёсткий ответ. Отказаться от Нового года из-за низких зарплат?

"Бедные дети": Бородина унизила русских, но получила жёсткий ответ. Отказаться от Нового года из-за низких зарплат?

Телеведущая Ксения Бородина в хамской манере фактически заявила, что людям с низкими доходами праздновать Новый год не стоит, особенно если мужчина, по её словам, не в состоянии оплатить праздничный стол.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Какой уровень интеллекта-такие и заявления! Она хабалка по жизни, семьи создать не может, прыгает то к одному, то к другому.... А дети заложники такой &quot;мамы&quot;...
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19 час.
Амара Карпова
Безмозглая дура из дурдома 2🤮💩жертва пластики и ботокса🤮обычная колхозница🤮тьфу🤮
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19 час.
Silver Kont
А если эту прошмандовку выкинуть из всяких шоу, она себе на жизнь сможет заработать? Только и может, что пиз....й торговать...
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15 час.

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