"Бедные дети": Бородина унизила русских, но получила жёсткий ответ. Отказаться от Нового года из-за низких зарплат?

Телеведущая Ксения Бородина в хамской манере фактически заявила, что людям с низкими доходами праздновать Новый год не стоит, особенно если мужчина, по её словам, не в состоянии оплатить праздничный стол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии