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Регионы России

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«Яндекс Go» вводит опцию «Позже» для снижения стоимости такси в часы пик

«Яндекс Go» вводит опцию «Позже» для снижения стоимости такси в часы пик

Сервис «Яндекс Go» запускает новую опцию «Позже», которая позволит пассажирам в России экономить до 30–50% на поездках на такси в периоды высокого спроса.

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