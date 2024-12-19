"Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны или нет?": В Госдуме раскритиковали главу ЦБ. Дважды

Депутат Госдумы Сергей Миронов дважды обрушился с критикой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину: "Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны или нет?"В Госдуме состоялось последнее в 2024 году пленарное заседание.
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