"Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны или нет?": В Госдуме раскритиковали главу ЦБ. Дважды

Депутат Госдумы Сергей Миронов дважды обрушился с критикой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину: "Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны или нет?"В Госдуме состоялось последнее в 2024 году пленарное заседание.