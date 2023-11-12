Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты благодаря мастерству, отличной боевой выучке и ответственному подходу к делу успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны.
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