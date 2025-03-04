«Наступательная стратегия»: зачем ЕС €800 млрд на перевооружение?

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обнародовала план перевооружения ЕС на сумму €800 млрд. Для наращивания военных расходов Брюссель предлагает ослабить действующие в Евросоюзе бюджетные правила, выделить дополнительные кредиты и привлечь частный капитал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии