RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Нескоромный
    А что будет с ними если Россия применит ЯО? Об этом они не думают? Вот же тупорылые ублюдки.NI: французская я...
  • Людмила Лепаева
    Если бы не мигранты было бы легчеПутин: Россия про...
  • Eduard
    Но достаточно один раз их на хнй послать всех!Медведев семь раз...

«Наступательная стратегия»: зачем ЕС €800 млрд на перевооружение?

«Наступательная стратегия»: зачем ЕС €800 млрд на перевооружение?

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обнародовала план перевооружения ЕС на сумму €800 млрд. Для наращивания военных расходов Брюссель предлагает ослабить действующие в Евросоюзе бюджетные правила, выделить дополнительные кредиты и привлечь частный капитал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх