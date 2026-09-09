Dagbladet: Норвегия решила до последнего скрывать визит Зеленского в Осло

Норвегию охватило возмущение из-за засекреченного визита Владимира Зеленского в Осло. Оказалось, что власти страны до последнего не раскрывали, появится ли он на похоронах короля Харальда V, а журналисты авторитетного местного издания Dagbladet, пытавшиеся заранее выяснить детали поездки, вместо внятного ответа получили бюрократическую отписку.