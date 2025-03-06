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Панарин забросил шайбу в матче «Рейнджерс» с «Вашингтоном» в НХЛ

Панарин забросил шайбу в матче «Рейнджерс» с «Вашингтоном» в НХЛ

Российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Вашингтон Кэпиталз».

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