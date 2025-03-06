Панарин забросил шайбу в матче «Рейнджерс» с «Вашингтоном» в НХЛ

Российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Вашингтон Кэпиталз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии