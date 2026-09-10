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Новости для Фанов

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Надежда Румянцева: больше, чем Тося из «Девчат»

Надежда Румянцева: больше, чем Тося из «Девчат»

Есть актрисы, которых зрительская память намертво привязывает к одной-единственной роли. Скажешь фамилию — и перед глазами сразу всплывает знакомый образ, узнаваемая интонация, какой-то особый жест.

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