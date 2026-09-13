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Шняги.Нет

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Улыбнись: 15 кадров для быстрой перезагрузки

Улыбнись: 15 кадров для быстрой перезагрузки

Иногда, чтобы поднять себе настроение, достаточно просто взглянуть на несколько удачных кадров. В этой подборке — 15 забавных находок, которые помогут отвлечься от дел и посмотреть на привычные вещи с улыбкой.

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