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Газета.ру

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ВЦИОМ: 76% россиян считают, что ЕР победит на выборах в Госдуму

ВЦИОМ: 76% россиян считают, что ЕР победит на выборах в Госдуму

Согласно результатам опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, 76% граждан России уверены, что на предстоящих выборах в Государственную Думу победит партия «Единая Россия».

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Новый комментарий от пользователя
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Вадим Кузнецовизменено

Возможный вариант истолкования результатов опроса: "76% россиян (из опрошенных) не доверяют предстоящей избирательной кампании и считают, что результаты выборов будут сфальсифицированы в пользу ЕР".
Интересно, кто-нибудь из аналитиков пробовал рассматривать результаты опроса таким образом?