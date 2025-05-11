Индекс массы тела: что это и почему он важен для здоровья?

Индекс массы тела (ИМТ) представляет собой величину, которая позволяет оценить соотношение массы тела и роста человека, что в свою очередь помогает косвенно определить его здоровье на предмет избытка или недостатка веса.
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