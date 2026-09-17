Аренда жилья в Москве стала доступнее более чем на 40% за последние 20 лет

Риелторы отмечают значительное снижение расходов на аренду жилья в Москве за последние 20 лет. Если в 2006 году семья тратила на съемное жилье от 43% до 73% своего бюджета, то в 2026 году эта доля сократилась до 23–43%.
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