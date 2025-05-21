Перед руководством также утаивается информация о потерях ВСУ.Украинские командиры предоставляют киевскому режиму ложные сведения о своих "успехах" в сдерживании русских войск на полностью освобожденной территории Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии