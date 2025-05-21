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Удерживают позиции? Киев получает ложные доклады об "успехах" ВСУ из Курской области

Удерживают позиции? Киев получает ложные доклады об "успехах" ВСУ из Курской области

Перед руководством также утаивается информация о потерях ВСУ.Украинские командиры предоставляют киевскому режиму ложные сведения о своих "успехах" в сдерживании русских войск на полностью освобожденной территории Курской области.

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