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Татар-информ

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Супруги из Алексеевского района рассказали, как решились завести четверых детей

Супруги из Алексеевского района рассказали, как решились завести четверых детей

Скриншот трансляции ТНВ В эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» многодетная семья Закировых из Алексеевского района РТ рассказала о своих семейных традициях и о том, как решились родить четверых детей.

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