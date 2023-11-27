Сотня крыш в Новокузнецке после урагана остро нуждается в ремонте

Бушевавший неделю назад ураган повредил сотню крыш на многоквартирных домах в Новокузнецке.Глава Новокузнецка в своем телеграм-канале рассказал о том, сколько крыш на домах города нуждаются после урагана в ремонте.
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