Прокуратура Москвы проверяет производителя вакцины "Мультикан-8"

Проверка касается ООО "Ветбиохим", выпускающего вакцину для собак "Мультикан-8". Прокуратура выявила нарушения законодательства о производстве ветеринарных лекарств и направила материалы для решения вопроса об уголовном деле, сообщило ведомство во вторник, 22 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Скоринговая модел...
- АЛ Эстония планирует...
- АЛ Эстония планирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым