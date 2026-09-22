Прокуратура Москвы проверяет производителя вакцины "Мультикан-8"

Проверка касается ООО "Ветбиохим", выпускающего вакцину для собак "Мультикан-8". Прокуратура выявила нарушения законодательства о производстве ветеринарных лекарств и направила материалы для решения вопроса об уголовном деле, сообщило ведомство во вторник, 22 сентября 2026 года.