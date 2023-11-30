Сегодня в Астраханской области под плановые отключения электричества попали три города и 11 поселений

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 19:00. В четверг, 30 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах РЭС (с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 09:30 до 18:00, с 13:00 до 19:00); Ахтубинск – Ахтубинский район РЭС (с 05:00 до 06:00); Знаменск – ул.