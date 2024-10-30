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В Швеции жестко раскритиковали генсека ООН за визит в Россию

В Швеции жестко раскритиковали генсека ООН за визит в Россию

Член парламента Швеции Маркус Вихель осудил визит генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша из-за его визита в Россию и встречи с российским лидером Владимиром Путины на полях саммита БРИКС в Казани.

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Комментарии
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АндрейБорков
Мало ли что там эта гомосятина шведская вякает. Кто его слушает и кто его услышит? А если даже кто то и услышит, что с того? На крыше соседнего дома вороны каркают, в кустах котяра орет(кошку хочет), собака лает на стройке. Чем эти все звуки отличаются от того, что вякает какой то там пидорас Маркус Вихель из Швеции? По сути ни чем!
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