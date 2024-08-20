"Выборы на подходе?" Началась операция по устранению 3е

Андрей Васильченко

Климентьев противостоял Немцову, а не коммунистам. В бизнесе у них разлад был. Потому от корыта и убрали. Народ чувствовал, что Немцов гнилой, поэтому за Клементьева и голосовали. А что произошло с Немцовым, все всё знают. Выступления на Майдане и жертвенный баран на мосту.