Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Выборы на подходе?" Началась операция по устранению 3е

"Выборы на подходе?" Началась операция по устранению 3е

Автор:  АМАРАНТ "Он лично приказал!" Стало ясно, зачем подняли поросшее мхом дело о потоках. Выборы на подходе Немножко занимательной истории 29 марта 1998 в Нижнем Новгороде состоялись выборы мэра.

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Комментарии
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Андрей Васильченко
Климентьев противостоял Немцову, а не коммунистам. В бизнесе у них разлад был. Потому от корыта и убрали. Народ чувствовал, что Немцов гнилой, поэтому за Клементьева и голосовали. А что произошло с Немцовым, все всё знают. Выступления на Майдане и жертвенный баран на мосту.
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18 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
При коммунистах такого бардака в стране не было.
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12 час.

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