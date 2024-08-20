Автор: АМАРАНТ "Он лично приказал!" Стало ясно, зачем подняли поросшее мхом дело о потоках. Выборы на подходе Немножко занимательной истории 29 марта 1998 в Нижнем Новгороде состоялись выборы мэра.
"Выборы на подходе?" Началась операция по устранению 3е
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Васильченко
Климентьев противостоял Немцову, а не коммунистам. В бизнесе у них разлад был. Потому от корыта и убрали. Народ чувствовал, что Немцов гнилой, поэтому за Клементьева и голосовали. А что произошло с Немцовым, все всё знают. Выступления на Майдане и жертвенный баран на мосту.
Ответить
18 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
При коммунистах такого бардака в стране не было.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии