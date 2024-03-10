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Почеттино отменил ужин с женой после 2:2 с «Брентфордом»: «Она расстроилась, но ничья для меня как поражение. Мы со штабом выпили вина и посмотрели «Реал» – «Валенсия»

«В субботу, после игры с «Брентфордом», ничья была для меня как поражение. Это расстроило мою жену, потому что я отменил наш ужин.

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