Увидеть Париж и . разобраться. Где в итоге поужинал Павел Дуров Всю ночь по эфирам летит одна новость - в Париже арестовали Павла Дурова, а ведь это Телеграм, и ничего лучше прогрессивное человечество на территории России не придумали.
Со всех сторон призывают бросить всё и всей страной "спасать Пашу"! А, надо ли?
Комментарии
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Е Пронина
на стране ,а он и гражданин рф в тч, он зарабатывает)деньги в крипте держит,рассказывал в интервью,счетов у него как и имущества нет)
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14 час.
Е Пронина
все работать будет, если не продастся и не предаст, сдав коды) случай с арестом они предвидели и имеют план как действовать и кто управлять будет,,,ФБР его уже прессовала, да, и ФСБ тож беседовала,,,,
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14 час.
Николаевна
В этот раз Дурову предстоит лично столкнуться с самой неприятной стороной французского гражданства – французскими клопами!
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12 час.
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