Со всех сторон призывают бросить всё и всей страной "спасать Пашу"! А, надо ли?

Е Пронина на стране ,а он и гражданин рф в тч, он зарабатывает)деньги в крипте держит,рассказывал в интервью,счетов у него как и имущества нет)

Е Пронина все работать будет, если не продастся и не предаст, сдав коды) случай с арестом они предвидели и имеют план как действовать и кто управлять будет,,,ФБР его уже прессовала, да, и ФСБ тож беседовала,,,,